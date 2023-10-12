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Dünya
AA 12.10.2023 06:01

İsrail Sağlık Bakanı: Saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanı: Saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

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İsrail hastanelerindeki yaralı Filistinlilerin 'infaz edilebileceği' uyarısında bulunuldu

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ​​​​​​​

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