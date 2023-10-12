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Dünya
AA 12.10.2023 06:22

Kolombiya'da "Alacran" lakaplı çete lideri yakalandı

Kolombiya'da Cali kartelinin eski üyesi ve "Los Magicos" çetesinin lideri olarak bilinen "Alacran" lakaplı Henry Loaiza Ceballos güvenlik güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Sicili kabarık olan Alacran'ın 300 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu öğrenildi.

Kolombiya'da "Alacran" lakaplı çete lideri yakalandı

Kolombiya'da polisin "Catarsis 3" ismini verdiği operasyonun Cundinamarca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Baskında organize suç çetesi lideri Alacran ile en yakın iki adamının da gözaltına alındığı aktarıldı.

Alacran gasp, cinayet, işkence ve uyuşturucu kaçakçılığı ile suç örgütü kurmakla suçlanıyor.

Sicili kabarık: 300 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor

Oldukça karanlık bir sicile sahip Alacran'ın ülkede şiddettin yoğun olduğu 1986-1994 yılları arasında 300 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Bir zamanlar Cali kartelinin en güçlü üyelerinden biri olarak kabul edilen Alacran'ın 1995'te Trujillo kasabasına düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldürülmesi olayına da karıştığı ileri sürülmüştü.

Polis operasyonuyla 1995'te yakalanan Alacran, 22 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de hakim kararıyla özgürlüğüne kavuşmuştu.

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