BM hırsızlıklar nedeniyle Etiyopya'ya insani yardımını durdurdu

WFP, Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğini tespit ettiklerini ve yardımları durdurduklarını açıkladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), çarşamba günü milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen BM yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair bir rapor yayımlamıştı.

USAID'in yayınladığı rapora dair bilgi paylaşmayan WFP, işbirliği yaptıkları ortaklarıyla bu tür yasa dışı faaliyetlerin izlendiği ve kontrollerin sağlandığını aktardı.

WFP, gıda malzemelerinin güvenli şekilde Tigray'a ulaşması sağlanana kadar yardımların yapılmayacağını bildirdi.

"Yardımları askıya alma kararı insanlara daha çok zarar verecek"

Tigray eyaletinin geçici yönetiminin başkanı Getachew Reda, insani yardım kuruluşlarının yardımları askıya alma kararını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Reda, “Yardımların askıya alınması kararı, ciddi zorluklarla karşı karşıya olan insanlarımıza daha çok zarar verecek.” dedi.

2020-2022 döneminde çatışmalarda insani dram yaşanmıştı

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 döneminde isyancılarla süren çatışmalarda, Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda TPLF silah bırakmış ve ardından hükümet, TPLF'yi "terör örgütü" listesinden çıkarmıştı.

Eyalette son olarak TPLF'nin öncülüğünde geçici yönetim kurulmuştu. Hükümet ile Tigray güçlerinin anlaşma sağlaması üzerine bölgeye insani yardımların ulaşması sağlanmıştı.