Kenya'da muhalefet, hükümet ile anlaşma sonrası kitlesel gösterilere ara verdi

Kenya basınındaki haberlere göre, koalisyonundan yapılan açıklamada, hükümet temsilcileri ile muhalifler, uzlaşı için yeniden bir araya gelecek.

Açıklamada, Azimio koalisyonunun bir kez daha kitlesel gösterilere ara verdiği ve 7 kişilik bir heyetin görüşmelere katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İki tarafın attığı adımların ardından görüşmelerin yeniden başlaması kararı alındığı kaydedildi.

Kenya'da hükümet karşıtı gösteriler

Ağustos 2022'deki seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyen ve yargı kararlarını tanımadıklarını açıklayan Azimio koalisyonu lideri Raila Odinga, martta destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Kenya'da muhalifler, hayat pahalılığı ve hükümetle yaşanan seçim anlaşmazlığı üzerine 20 Mart'ta hükümet karşıtı gösterilere başlamıştı.

Devlet Başkanı William Ruto, taleplerin Mecliste görüşülebileceğini belirterek, protestoların durmasını istemişti. Muhalefet cephesi ise Ruto'nun "diyalog" çağrısının ardından protestoları askıya almıştı.

Hükümet ile başlayan görüşmelerden sonra bir süre ara verilen gösteriler, 2 Mayıs'ta yeniden başlamıştı.