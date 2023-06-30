Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.06.2023 20:51

BM Güvenlik Konseyi Mali'deki misyonunu sonlandırdı

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun görev süresinin sona erdirilmesi kararı alındı.

BM Güvenlik Konseyi Mali'deki misyonunu sonlandırdı
[Fotograf: Reuters]

Mali hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) derhal sonlandırılmasını talep etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde bugün misyonun akıbetine ilişkin oylama yapıldı.

Konsey, oy birliğiyle MINUSMA'nın görev süresinin sonlandırılmasına karar verdi.

Kararda, Mali'deki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Buna göre yarından itibaren MINUSMA'nın, operasyonlarını durdurması, görevlerin devri ve personelin düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilmesi işlemlerine başlanacak.

Sürecin 31 Aralık 2023'e kadar tamamlaması bekleniyor.

Misyonun resmi olarak tasfiyesi ise 1 Ocak 2024'te başlayacak.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'un 16 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, MINUSMA'nın derhal sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan Misyon'da, 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Almanya, Fransa'daki olayları "kaygıyla" izliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:07
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
22:00
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
21:42
Paris'te başlayan olaylar Strazburg'a da sıçradı
21:54
Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
21:34
ABD'den Tayvan'a 440 milyon dolarlık askeri satışa yeşil ışık
21:15
İstanbul'da iki aracın üstüne ağaç devrildi
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
Marmaris'te tekne turlarında bayram tatili yoğunluğu
FOTO FOKUS
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ