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Dünya
AA 30.06.2023 20:00

Almanya, Fransa'daki olayları "kaygıyla" izliyor

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Fransa'da Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin "kaygıyla" takip edildiğini söyledi.

Almanya, Fransa'daki olayları "kaygıyla" izliyor
[Fotograf: AFP]

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Fransız hükümetinin, gencin vurularak öldürülmesini net bir şekilde kınadığına işaret etti.

"Şu anda Fransa'da yaşananları belirli bir kaygıyla izliyoruz" ifadesini kullanan Hebestreit, yoğun protestoları yeniden kontrol altına almanın, Fransız kamuoyuna ve hükümetine düştüğünü dile getirdi.

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Hebestreit, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya'ya yapacağı ziyareti, söz konusu olaylar sebebiyle iptal edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Şu an bununla ilgili bir bilgim yok." yanıtını verdi.

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Almanya'ya 2-4 Temmuz'da eşi ile "devlet ziyareti" yapacağı duyurulan Macron'un, bu ziyaret kapsamında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geleceği ifade edilmişti.

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