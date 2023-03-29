BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'in üstlendiği terör saldırısının 6 kişinin can kaybına yol açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin kurbanlarının ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediği aktarıldı.

Terörün her şekil ve tezahürünün Afganistan ve genel olarak dünyada barış ve güvenliğe en büyük tehdidi oluşturduğu belirtilen açıklamada, "BMGK üyeleri Afganistan'da sivilleri hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, suçlular ve destekçilerin hesap vermesi gerektiğinin altı çizilirken, her türlü terör faaliyetinin suç sayıldığı ve meşruiyetinin bulunmadığı vurgulandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığının yakınında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söylemişti.