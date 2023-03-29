BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 39 kişinin hayatına neden olan yangından ötürü büyük üzüntü duydu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Guterres, daha güvenli göç yollarının oluşturulması için ülkelerdeki yetkililerle çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Guterres, "Bu korkunç olayın kapsamlı şekilde araştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Göçmen merkezinde yangın

Meksika'nın ABD sınırına yakın bölgedeki göçmen merkezinde çıkan yangında, 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, basın toplantısında, Texas eyalet sınırı yakınındaki sınır kenti Ciudad Juarez'de bulunan Meksika Ulusal Göç Enstitüsünde yangın çıktığını belirtmişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak, "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı başlayan yangında 39 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Meksika, COVID-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.