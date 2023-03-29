Moskwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı desteklemediklerini ifade etti.

Almanya'nın kendi pazarı için faydalı çözümleri ön plana çıkarmaya çalıştığını ifade eden Moskwa, bunun adil olmadığını öne sürdü.

Moskwa, teknoloji seçiminde belirleyici faktörün "AB zorlaması" değil, piyasa ve toplumlar olması gerektiğinin altını çizerek, "AB ülkeleri, 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi ancak biz Polonya olarak karşı oy kullandık" ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri, söz konusu yasaklama girişimine bugün onay verdi.

AB Konseyi, üye ülkelerin 2035'ten itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.