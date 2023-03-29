Maryland temyiz mahkemesi, Syed hakkındaki cezayı bozan alt mahkemenin kararını, ilgili duruşma tarihi hakkında kurbanın ailesine yeterince önce haber verilmediği ve duruşma sırasında delilleri açıkça göremedikleri gerekçesiyle bozdu.

Eyalet yasalarının mağdurlara, mahkumiyet kararlarının iptali duruşmasından önce bildirimde bulunma hakkı sağladığı kaydedilen kararda, cinayet kurbanı Hae Min Lee'nin ailesinin bu hakkının Syed'in mahkumiyet kararını bozan duruşmada ihlal edildiğine hükmetti.

Kararda, alt mahkemenin, Hae Min Lee'nin kardeşi Young Lee’ye, duruşmadan yalnızca bir iş günü önce haber verdiği, California’da yaşayan Lee'nin duruşmaya şahsen katılması yerine uzaktan video konferans yoluya katılmasını istediği kaydedildi.

Syed’in mahkumiyet kararının iptali duruşmasının tekrar yapılması için yeni bir tarih belirlenirken, diğer yandan, söz konusu ihlalin düzeltilmesi sürecinde Syed’in tekrar gözaltına alınmasına gerek olmadığı ifade edildi.

CNN'e konuşan Lee ailesinin avukatı David Sanford, "Temyiz mahkemesinin alt mahkemeyi, kanıtların açık bir mahkemede sunularak, mahkemenin kararının dünyanın göreceği kanıtlara dayanacağı şeffaf bir duruşma yürütmesi için yönlendirmesinden memnunuz" ifadesini paylaştı.

Lee’nin ailesi eylül 2022’de yapılan mahkumiyetin bozulması duruşmasının tekrar yapılması için temyize başvurmuştu.

Olay

Adnan Syed, 1999'da Woodlawn Lisesi öğrencisi Lee'nin öldürülerek cesedinin Baltimore'da bir parka gömülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 23 yıl boyunca suçsuz olduğunu ispatlayamamıştı.

Avukatı Rabia Chaudry'nin, Syed'in davasındaki hataları anlattığı Podcast serisi ve "Adnan'ın Hikayesi" adıyla çıkardığı kitabı büyük ilgi görmüş, davanın yeniden ele alınmasının önünü açmıştı.

Maryland'ın Baltimore şehrinde hakim Melissa Phinn, savcıların alternatif şüphelileri yeterince araştırmadığı ve zayıf deliller öne sürdüklerini belirleyerek, Syed'in 1999'da eski kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürmekten aldığı ömür boyu hapis cezası mahkumiyetini 20 Eylül'de bozmuştu.

41 yaşındaki Syed, 23 yıl hapis yattıktan sonra getirildiği son duruşmada mahkeme salonundan kelepçesiz olarak çıkmıştı.