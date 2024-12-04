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Dünya
AA 04.12.2024 06:19

BM Genel Kurulu'nda Filistin konulu konferans düzenleme kararı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, Türkiye'nin eş sunucularından olduğu iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da barış süreci konulu üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi kararı aldı. Konferans 2 Haziran'da New York'ta düzenlenecek.

BM Genel Kurulu'nda Filistin konulu konferans düzenleme kararı
[Fotograf: AA]

193 üyeli BM Genel Kurulunda Senegal tarafından sunulan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkenin eş sunucusu olduğu iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da barış sürecine ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, 8 "hayır", 7 "çekimser" oya karşı 157 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kararda, İsrail-Filistin sorununa ilişkin kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması, Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa edilmesi ve bu konuda üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi talep edildi.

Konferansın "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans" başlığıyla 2-4 Haziran 2025'te New York'ta düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Konferans sonunda sonuç bildirgesi kabul edilmesi talep edildi

Kararda, konferans sonunda somut adım atılmasına yönelik bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesi talep edilirken, söz konusu bildirgenin, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün inşası için bir yol haritası belirlemesi gerektiğinin altı çizildi.

Kararda, Orta Doğu barış sürecine ilişkin nihai statü konularında müzakerelerin tekrar başlaması, bu çerçevede Moskova'da bir konferans düzenlenmesi istendi.

İki tarafa da uluslararası hukuk ve daha önce imzalanan anlaşmalar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan kararda, işgalci güç olan İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünde de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi.

Bu çerçevede İsrail'in "derhal tüm yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırma, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcileri tahliye etme ve yasa dışı faaliyetlerine son vermesi" gerektiğine dikkat çekilen kararda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'de demografik yapı ve toprağına ilişkin değişime karşı çıkıldı.

Kararda, zorla toprak elde etmenin yasa dışı olduğunun altı çizilerek, bunun iki devletli çözümü de baltaladığı ifade edildi.

Her türlü şiddetin derhal ve tamamen sonlanması talep edilen kararda, buna askeri saldırılar, yıkım ve terör faaliyetlerinin de dahil olduğu bildirildi.

Kararda, tüm üye ülkeler ve BM'nin Filistin halkı ve Filistin yönetimine ekonomik, insani ve teknik yardım sağlamaya devam etmeleri çağrısı yapılırken, Gazze'deki durumun çok korkunç olduğu vurgulandı.

UAD'nin danışma görüşüne göre, İsrail'in, yanlış eylemleri nedeniyle yarattığı yıkımı " tam olarak tazmin" etme yükümlülüğü olduğu anımsatılan kararda, uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme olan bağlılık teyit edildi.

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