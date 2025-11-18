Açık 7.6ºC Ankara
AA 18.11.2025 22:13

BM: Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze’de yağmurlar, sel baskınları ve soğukların durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, daha fazla yardımın ulaştırılması için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerektiğini bildirdi.

BM: Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor
[Fotograf: AA]

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Fletcher, “Gazze'deki Filistinliler, son yağmurların ardından üşüyor ve sırılsıklam olmuş durumda. Sel baskınları arttıkça ve ellerindeki azıcık şey de yok oldukça hayal kırıklıkları artıyor.” ifadelerini paylaştı.

BM ve ortaklarının yardım için harekete geçtiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirten Fletcher, “Daha fazla yardım ulaştırmak için kalan kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor.” diyerek çağrıda bulundu.

Şiddetli yağmurlar, Gazze’de zorlu yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi​​​​​​​

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da bugün BM’deki basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) insani yardım görevlilerinin, yağmurlardan etkilenen ailelere çadır, branda ve diğer temel ihtiyaç malzemesi dağıtmaya devam ettiğini söyledi.

Haq, bu kapsamda, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü’nün (UNSCO) Gazze genelindeki kritik operasyonları desteklemek için işgal altındaki Filistin topraklarının insani yardım fonundan 18 milyon dolar ayırdığı bilgisini paylaştı.

Şiddetli yağmurlar ve kış şartlarının Gazze’de zorlu yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirten Haq, bu fonların Gazze’de gıda, su, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlar konusundaki projelerin ilerlemesine olanak sağladığını söyledi.

Filistin topraklarını 14 Kasım'dan bu yana etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, Gazze’nin birçok bölgesinde binlerce yerinden edilen kişinin çadırlarının su altında kalmasına neden olmuştu.

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı insani trajedinin, zorlu hava koşulları ve yağmurların etkisiyle eskimiş çadırların sular altında kalması üzerine daha da kötüleştiğini bildirmişti.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edilmeye devam ediyor.

