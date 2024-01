BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında oluşan yıkımı anlatan “100 saniyede 100 gün” başlıklı görüntü paylaşıldı.

100 days in 100 seconds.



This has been the largest displacement of the Palestinian people since 1948.



An entire generation of children is traumatized, thousands have been killed, maimed, and orphaned.



People live through the unliveable. pic.twitter.com/qmqvwPQKL6