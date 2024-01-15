Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2024 21:11

ABD: Yemen'den atılan balistik füze, ABD gemisini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi "Gibraltar Eagle"ı vurduğunu duyurdu.

ABD: Yemen'den atılan balistik füze, ABD gemisini vurdu
[Fotograf: Reuters]

CENTCOM'dan saldırıyla ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sana saatiyle yaklaşık 16.00'da İran destekli Husi militanları, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden bir anti balistik füze attı. Füze, Marshall Adaları bayraklı, ABD tarafından işletilen ve ABD'ye ait 'Gibraltar Eagle' konteyner gemisini vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamaya göre, gemi seyrine devam etti.

Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bilgisi verildi.

Kızıldeniz’deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden kararı kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

ETİKETLER
ABD Yemen
Sıradaki Haber
İsrail kabinesi, 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren "savaş bütçesini" onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
22:19
Hamas, iki İsrailli esirin Gazze’de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu
22:02
Bakan Işıkhan'dan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklama
21:46
BM: İsrail ile ilişkiler karmaşık ve zorlayıcı
21:42
BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı
21:37
Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'na "Gazze" çağrısı
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ