Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2024 21:05

İsrail kabinesi, 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren "savaş bütçesini" onayladı

İsrail hükümeti, 2024 yılı için ordu, polis ve savaştan etkilenenlere tazminatları da kapsayan 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti.

İsrail kabinesi, 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren "savaş bütçesini" onayladı
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.

15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir "savaş bütçesi" olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki durumun sürmesine izin veremeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
22:19
Hamas, iki İsrailli esirin Gazze’de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu
22:02
Bakan Işıkhan'dan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklama
21:46
BM: İsrail ile ilişkiler karmaşık ve zorlayıcı
21:42
BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı
21:37
Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'na "Gazze" çağrısı
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ