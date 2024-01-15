İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El Halil'e bağlı Dura ilçesinde İsrail güçleri tarafından kalbinden vurulan 22 yaşındaki Muhammed Hasan İbrahim Ebu Sıba ile başından vurulan 24 yaşındaki Ahed Mahmud Evlad Muhammed hayatını kaybetti.

Açıklamada, İsrail saldırısında 4'ü ağır 9 kişinin de yaralandığı bilgisi geçildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise Dura'daki çatışmalarda ajansın foto muhabiri Meşhur el-Vahvah da vuruldu.

WAFA ayrıca bir diğer haberde, 37 yaşındaki Faris Mahmud Abdullah Halife isimli bir Filistinlinin, Tulkerim'in doğusundaki Annab askeri kontrol noktasında vurularak öldürüldüğünü geçti.

Habere göre, İsrail askerleri, sağlık ekiplerinin Halife'ye acil müdahalede bulunmasına izin vermedi ve Filistinli, olay yerinde kan kaybederek öldü.

Öte yandan Kudüs Haber Ağı'nın X sosyal medya hesabında, Dura'da vurulan bir Filistinlinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüde, vurulan Filistinlinin yerde süründüğü ancak İsrail askerlerinin ona yaklaşmaya çalışan herkese ateş açması nedeniyle sağlık ekipleri ile çevredekilerin söz konusu Filistinliye ulaşamadığı dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 355 oldu.