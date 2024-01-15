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Dünya
AA 15.01.2024 21:34

Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'na "Gazze" çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 101. gününde, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) savaşın bir an evvel durması için acil karar almasını istedi.

Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'na "Gazze" çağrısı
[Fotograf: AA]

Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in elindeki Filistinli esirler ile UAD'de devam eden İsrail aleyhindeki "soykırım" davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesine seslenen Iştiyye, Komiteden, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin yerlerinin ve akıbetlerinin öğrenilmesi için Tel Aviv'e baskı yapmasını istedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yapılan kötü muamele ve işkencenin de takibe alınmasını talep eden Iştiyye, 9 bini aşkın Filistinlinin hapishanelerde gayriinsani koşullarda tutulduğunu dile getirdi.

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Iştiyye, UAD'ye de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve yeterli miktarda yiyecek ve insani yardım girişi için acil karar alma çağrısı yaptı.

Iştiyye, mahkemenin politize edilmemesi ve alacağı kararın uluslararası insancıl hukuka dayalı olması temennisinde bulundu.

Gazze'de geride kalan 100 günde soykırım, etnik temizlik, açlık, işkence ve 100 bine yakın ölü yaralı ve kayıp ile 1,7 milyon kişinin yerinden edilmesine tanık olunduğuna dikkati çeken Iştiyye, uluslararası basının Gazze'ye girerek işlenen suçları belgelemesine izin verilmesini istedi.

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