İsrail yargılanıyor: Duruşmanın tamamı Türkçe olarak haberimizde

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşması canlı olarak yayımlandı.

Duruşma yayınının Türkçe tercümesi haberimizde.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı olarak yayımlandı.

Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yaptı.