Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 12.01.2024 16:01

İsrail yargılanıyor: Duruşmanın tamamı Türkçe olarak haberimizde

İsrail’in Filistinlilere yaptığı soykırım, Uluslararası Adalet Divanı’na taşındı. İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması Türkçe tercümeyle haberimizde.

İsrail yargılanıyor: Duruşmanın tamamı Türkçe olarak haberimizde

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşması canlı olarak yayımlandı.

Duruşma yayınının Türkçe tercümesi haberimizde.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı olarak yayımlandı.

İsrail'e açılan 'soykırım' davasının ikinci gün duruşması başladı
İsrail'e açılan 'soykırım' davasının ikinci gün duruşması başladı

Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yaptı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Almanya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını destekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifadeye getirildi
17:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hızlı bir şekilde enflasyonda gerileme olacak
17:07
Güney Afrika Adalet Bakanı Lamola'dan İsrail'e: Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez
17:37
Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek
16:56
Şoygu, Rusya'da yüksek hassasiyetli mühimmatın üretimini arttırma talimatı verdi
16:54
TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda başvurular başladı
Emine Erdoğan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"nin açılışını yaptı
Emine Erdoğan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"nin açılışını yaptı
FOTO FOKUS
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ