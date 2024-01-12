Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2024 15:34

ABD'nin San Diego Körfezi'nde askeri helikopter eğitim sırasında düştü

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

ABD'nin San Diego Körfezi'nde askeri helikopter eğitim sırasında düştü
[Fotograf: Reuters]

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

ETİKETLER
ABD Eğitim
Sıradaki Haber
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesinde
15:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:03
Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
15:42
Almanya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını destekliyor
15:38
ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit"
15:35
Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler
FOTO FOKUS
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ