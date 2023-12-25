Az Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2023 13:26

BM Filistin Raportörü: Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırım da dünyanın izniyle yapılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının dünyanın diğer bölgelerindeki sivil katliamlarından pek farklı olmadığına işaret ederek Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırımın da dünyanın izin vermesiyle yapıldığını dile getirdi.

BM Filistin Raportörü: Srebrenitsa ve Ruanda gibi Gazze'deki soykırım da dünyanın izniyle yapılıyor
[Fotograf: AA]

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X mesajında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'i, Gazze'de er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinliyi infaz etmekle suçlamasıyla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak "Yakından bakarsanız (Gazze'de yaşananların) diğer sivil katliamlarından pek farklı olmadığını görürsünüz. Soykırım tek bir eylem değil, bir süreçtir ve mutlaka önlenmelidir fakat daha önce Srebrenitsa ve Ruanda'da olduğu gibi Gazze'de de dünyanın izin vermesiyle yapılıyor" ifadesini kullandı.

Albanese, Gazze'deki soykırımın, çocuk katliamlarının Fransa, ABD, İngiltere, Ukrayna, İtalya, Almanya, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelen paralı askerler tarafından yapıldığı fakat kimsenin bunlara yabancı terörist savaşçılar demediğini belirten bir mesajı da alıntılayarak, işgal altındaki Filistin toprakları dahil yurt dışında savaş suçları işleyenlerin vatandaşı oldukları ülkelerde soruşturulması ve kovuşturulması için ulusal yargı sistemlerine baskı yapılmasını istedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu: Gazze'de gereken sadece ateşkes değil, soykırımın durması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:39
Çanakkale sahilinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
14:43
Bahçeli'den CHP ve DEM Parti'ye tepki
14:35
Fransa'da polis aracının çarptığı gencin ölümü şiddet olaylarına neden oldu
14:46
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı'nı ulaşımın da yüzyılı yapacağız
14:20
Diyarbakır'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi
14:16
İsrail, Gazze'de yabancı paralı asker kullandığı iddiaları karşısındaki sessizliğini koruyor
Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Medler'e ait yeni kalıntılar bulundu
Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Medler'e ait yeni kalıntılar bulundu
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Şifa Hastanesi doktorunun evini bombaladı
İsrail ordusu Şifa Hastanesi doktorunun evini bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ