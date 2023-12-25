'İsrail' hırsızlık fiili olarak sözlüğe girdi: Israeled

Sözlükteki tanımda, "Biri senden sana ait bir şeyi paylaşmanı istediğinde ve sonra seni uzaklaştırmak için kavga ettiğinde" kullanılabilir ifadesine yer verildi.

Örnek olarak da aşağıdaki ifade yer aldı:

"Bir restoranda birisi masamı paylaşmak istedi. İzin verdim. Bir süre sonra toplantısı olduğu için beni masadan kovdu. Yani İsraillendim.

Yeni tanımın ekran görüntüsü dün Sarah Wilkinson adlı bir kullanıcı tarafından X (eski adıyla Twitter) hesabında yayınlandı ve şimdiden 41 binden fazla görüntüleme aldı.

Urban Dictionary, 1999 yılında kurulmuş bir web sitesi.

Burada bulunan tanımlar, genellikle resmi sözlüklerde bulunmayan gündelik sözlük kullanımlarını içeriyor.

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