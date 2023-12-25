İsrail ordusu Şifa Hastanesi doktorunun evini bombaladı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları aylardır devam ediyor.

İsrail bu kez de yaşanan katliamı TRT Haber aracılığıyla dünyaya duyuran Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis'in evine saldırı düzenledi.

Saldırıda, Malhis'in evine bombayla saldırdılar.

Daha önce TRT Haber aracılığıyla Malhis, "İsrail hastanenin oksijen merkezini de vurdu. Doktorları hedef aldılar, arkadaşlarımız şehit oldu. Herkes ölüyor yavaş yavaş. Yaşananlar korkunç, bir soykırım" açıklamalarıyla yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmuştu.

İsrail, Gazze'yi vuruyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 80 gündür kesintisiz devam ediyor. 20 bin 424 masum Filistinli İsrail'in katliamında öldürüldü. Katledilenlerden 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü ise kadın.

İsrail sağlık çalışanları ve gazetecileri de hedef alıyor.

Şimdiye kadar 310 sağlık çalışanı ve 103 gazeteci İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdi.

54 bini aşkın Gazzeli İsrail saldırılarında yaralandı, 7 bin kişiden ise haber alınamıyor.

İsrail masum sivillerin yanı sıra yapıları da hedef alıyor.

55 bin konut, 126 kamu tesisi, 115 cami, 23 hastane 53 sağlık merkezi ve 92 okul İsrail'in bombardımanında yıkıldı.