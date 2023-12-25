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Dünya
AA 25.12.2023 13:24

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu: Gazze'de gereken sadece ateşkes değil, soykırımın durması

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de gerekenin sadece ateşkes değil, soykırım savaşının sona ermesi olduğunu söyledi.

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu: Gazze'de gereken sadece ateşkes değil, soykırımın durması

Pizzaballa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan mağaranın üzerine kurulu Mehd (Doğuş) Kilisesi'nde gece yarısı yapılan Noel ayinine başkanlık etti.

Ayinde Filistin kefiyesi giyerek yaptığı konuşmada Pizzaballa, "Gazze'de gereken sadece ateşkes değil. Gazze'deki soykırım savaşının durmasıdır" dedi.

"Gazze halkının ve çocuklarının artık güvenli hiçbir yeri kalmadı"

Gazze'nin çocukları ve barışı için dua çağrısında bulunan Pizzaballa, Batı dünyasına hitaben şunları söyledi:

"Gereken savaşın durdurulması değil, Gazze'de olup biten her şeyin durdurulmasıdır. İsrail'in savaşına son verin, Gazzeli çocukların ve halkın acılarına son verin. Gazze halkının ve çocuklarının artık güvenli hiçbir yeri kalmadı."

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim şehri, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla yeni yıla kutlama ve eğlenceden uzak sadece dini ritüellerle giriyor.

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