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Dünya
AA 24.05.2023 19:20

BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi açlık krizi ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin açlık krizi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi açlık krizi ile karşı karşıya
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, basına yaptığı açıklamada, Afrika Boynuzu'ndaki kuraklığın ciddiyetine dikkati çekti.

Dunford, Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin açlık krizi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bölge, çatışmalar, iklim değişiklikleri ve ekonomik krizler olmak üzere birden fazla sorunla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Bölgeye acil yardım sağlamak için 810 milyon dolara ihtiyaç var

Yüksek gıda ve enerji fiyatları ile kuraklık ve sellerin de açlık krizini tetiklediğinin altını çizen Dunford, Sudan'daki çatışmaların mevcut durumu olumsuz etkilediğini kaydetti.

Doğu Afrika'da Sudan'ın yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Somali ve Kenya gıda krizinden etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

WFP, bölgeye acil yardım sağlamak için 810 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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