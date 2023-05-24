YTB Başkanı: Yurt dışındaki Türkler vatanına, milletine sahip çıkıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemlerinin son gününde açıklamalarda bulundu. Eren, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye’deki seçimlerde oy kullanma süreçleriyle ilgili yapılan olumsuz yorumları kınadığını belirtti.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik Türkiye’nin birçok hizmeti olduğunu, bu hizmetlerin değerlendirilmesi noktasında da yurt dışındaki vatandaşların söz sahibi olması gerektiğini belirten Eren, “Ben zaman zaman sosyal medyada, bazı haber sitelerinin yorumlarında rastlıyorum. Çok da üzülüyorum: ‘Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız niye Türkiye'deki seçimlerle alakalı oy kullanıyor? Onlar yurt dışında yaşıyor, Türkiye'deki seçimlerin kaderine niye etki ediyorlar?’ diye ifadeler var. Hâlbuki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik de Türkiye'nin birçok politikası var. Onlara yönelik de Türkiye'nin birçok hizmeti var ve bu insanlar kendilerine yönelik hizmetlerle alakalı bu hizmetlerin değerlendirmesini yapmasın mı? Veya taleplerini direkt meclise, yasamaya taşımasın mı? Yürütmeyi bu konuda seçim yoluyla denetlemesin mi?” diye konuştu.

"Yurt dışındaki Türklere yönelik farkındalık artıyor"

Eren, oy kullanma sürecinin aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'yle bağlarını korumalarına vesile olan bir unsur olduğunu ifade etti:

“Bu süreç cumhurbaşkanımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verdiği kıymeti gösteriyor. Ben bu yorumları yapanlara da bakıyorum ve maalesef esefle de kınıyorum. Bu insanlar demokratik haklar çerçevesinde oylarını kullanıyorlar. Oy kullanma ve seçimler yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'yle bağlarını korumalarına vesile olan bir unsurdur."

Abdullah Eren, Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma oranı arttıkça Türkiye’de de onlara yönelik ilgi ve farkındalığın arttığına dikkat çekti:

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullandıkça Türkiye'de de yurt dışındaki Türklere yönelik ilgi ve farkındalık artıyor. Daha önce yurt dışındaki vatandaşlarımıza herhangi bir şey vaat etmeyen, herhangi bir şey söylemeyen, duymayan, görmeyen, onların farkında olmayan siyasi partiler de bir şey söyleme ihtiyacı hissediyor artık” dedi.

Dünyanın dört bir tarafındaki Türkler sandığa yoğun ilgi gösteriyor

Yurt dışındaki Türklerin Türkiye’ye her konuda sahip çıktığını vurgulayan Eren, “Ne olursa olsun, kim ne düşünürse düşünsün yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız, Avrupa Türkler, Türkiye'ye çok ciddi oranda sahip çıkıyor. Vatanına, milletine sahip çıkıyor. Bunu da oy kullanma oranlarında dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımızın yoğun ilgisinde görüyoruz” şeklinde konuştu.