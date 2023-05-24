Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.05.2023 16:46

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı ilk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 839 bin 488'e ulaştı. İlk tur seçimlerinde kullanılan oy sayısı geçildi.

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı ilk turu geçti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.

İlk turda gümrük ve temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'di. Böylece ilk tur oy verme sayısının üzerine çıkıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
Bakan Koca Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
İş yerinde patlama: 7 yaralı
19:06
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek
18:42
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak
18:10
Stoltenberg: Savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde değil
18:10
20 tersane işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
17:50
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ