Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı ilk turu geçti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.

İlk turda gümrük ve temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'di. Böylece ilk tur oy verme sayısının üzerine çıkıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.