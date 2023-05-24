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Dünya
AA 24.05.2023 17:19

Rusya: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus gemisine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamakla görevli Karadeniz donanmasındaki bir gemiye Ukrayna ordusuna ait insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Rusya: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus gemisine saldırdı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de meydana gelen terör saldırısının ardından Rus ordusunun bu tür yerleri korumak için önlemler aldığını belirtti.

Konaşenkov, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Bugün saat 05.30 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının işletme güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirme amacıyla görev yapan Karadeniz Filosuna bağlı İvan Hurs gemisine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, üç insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulundu. Tüm düşman botları, İstanbul Boğazı’nın 140 kilometre kuzeydoğusunda, Rus gemisinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi.”

Sözcü Konaşenkov, "İvan Hurs" isimli geminin görevini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

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