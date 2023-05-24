Rusya Başbakanı Mişustin, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Li ile görüştü

Mişustin, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin son dönemde görülmemiş düzeyde arttığını vurgulayarak, "Rusya ve Çin, uluslararası alandaki artan çalkantılara ve kolektif Batı'nın yasa dışı yaptırım baskısına birlikte karşı çıkıyor." dedi.

Uluslararası ortamın istikrarsızlığına rağmen iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret eden Mişustin, karşılıklı ticaret hacminin geçen yıl 190 milyar doları aştığını, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 25 artışla 52 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Mişustin, ticaret hacminin, bu yılın sonunda iki ülke liderinin belirlediği hedef olan 200 milyar dolara ulaşacağını ve ötesine geçeceğine inandığını ifade etti.

Mişustin, Çin ve Rusya arasında ulaştırma ve lojistik güzergahlarının oluşturmasının yeni jeopolitik gerçeklikte önem kazandığının altını çizerek, sınır bölgelerinde ortak altyapı projelerine hız vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yüksek teknoloji alanında, uçak ve gemi yapımı, makina ve donanım üretiminde yeni işbirliği önerileri olduğunu söyleyen Mişustin, iki ülkenin araştırma birikimi ve imalat kapasiteleri ile teknolojik egemenliklerini birlikte güvenceye alabileceği mesajını verdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında tarım ve hayvancılık ürünleri ticareti, ticaret hizmetleri ve spor işbirliği alanlarında mutabakat zaptları ile patent işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin pilot programının yenilenmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı.