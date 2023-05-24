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Dünya
AA 24.05.2023 15:12

Finlandiya, Rusya'nın askeri ziyaretlere ilişkin anlaşmayı feshedeceğini bildirdi

Finlandiya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, askeri tesislere yapılacak karşılıklı ziyaretlere ilişkin ikili anlaşmayı feshedeceğini açıkladı.

Finlandiya, Rusya'nın askeri ziyaretlere ilişkin anlaşmayı feshedeceğini bildirdi
[Getty]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2000'de imzalanan ikili anlaşmanın, Rusya'dan Finlandiya'ya yılda bir değerlendirme ziyaretini, Finlandiya'dan da Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Askeri Bölgesi'ne benzer bir ziyareti kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, "Finlandiya bugün, Rusya'dan iki ülke arasındaki askeri değerlendirme ziyaretlerine ilişkin ikili anlaşmanın 1 Haziran itibarıyla feshedileceği bilgisini aldı." ifadesine yer verildi.

Finlandiya geçen ay NATO üyesi olmuştu. Rusya, bu konuda karşıt açıklamalar yapmış ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuru sürecini eleştirmişti.

En son 2019'da COVID-19 salgınından önce uygulanan ikili anlaşma, Soğuk Savaş sonrası Doğu-Batı ilişkilerini geliştirmek için alınan çeşitli önlemler arasındaydı.

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