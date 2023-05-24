Rusya: Savaşın başlangıcından bu yana 120 bini aşkın Rus askeri eğitim gördü

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinde askeri eğitimin devam ettiğini dile getiren Şoygu, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 120 binden fazla asker eğitildi." dedi.

Eğitim programlarının, operasyonda elde edilen deneyimin dikkate alınmasıyla düzenlenmesi gerektiğini belirten Şoygu, "Askerlerin karşı koyabilmek için yeni savaş yöntemlerini, düşmanın taktik ve araçlarını bilmesi ve silahları etkin şekilde kullanabilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Belgorod'daki olaylar terör eylemi"

Bakan Şoygu, hafta başında ülkesinin Belgorod bölgesine Ukrayna sabotaj grubunun girdiğini ve bunlara karşı operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Operasyon esnasında bu grubun yenilgiye uğratıldığını ifade eden Şoygu, "70'ten fazla Ukraynalı terörist, 4 zırhlı araç ile 5 kamyonetin imha edildiğini" söyledi.

Şoygu, Belgorod'daki olayları "Kiev rejimi tarafından sivillere karşı yapılan bir terör eylemi" olarak değerlendirdi.