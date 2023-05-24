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Dünya
AA 24.05.2023 14:54

Almanya'da 2022'de 35 camiye tehdit ya da saldırı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) yayımladığı "2022 Cami Saldırıları" raporuna göre, ülkede geçen yıl 35 camiye yönelik çeşitli şekillerde tehdit ya da saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'da 2022'de 35 camiye tehdit ya da saldırı
[Fotograf: AA]

DİTİB Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu tarafından hazırlanan rapora göre, 35 saldırının 20'si camilere posta ya da elektronik posta yoluyla hakaret, küfür ve tehdit içeren yazı gönderilmesi, 7 caminin duvarına yazı yazılması, 6 camiye fiziki zarar verilmesi ve 2 camiye kundaklama şeklinde gerçekleştirildi.

Raporda saldırıya uğrayan 35 camiden 26'sının DİTİB camisi, diğerlerinin ise farklı İslami cemiyetlere ait olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca 2021 yılında 43, 2020 yılında ise 111 camiye çeşitli şekillerde saldırı yapıldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Camilere yönelik saldırılar, ister tehdit ister fiziksel saldırı şeklinde olsun, bir toplumdaki Müslüman karşıtı ajitasyonun en görünür ve açık biçimidir. Burada, yekpare olarak tanımlanan bir dini gruba duyulan nefret, insanların dini kimliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde temsil eden bir sembole karşı açığa vurulmaktadır. Müslüman kişi ya da gruplara yönelik saldırıların Hanau'daki terör saldırısında olduğu gibi İslam karşıtı, Müslüman karşıtı ya da göç karşıtı olduğu çoğu zaman inkar edilmektedir. Buna karşın, bu raporda belgelenen camilere yönelik saldırıların Müslüman karşıtı arka planı açıktır."

Raporda ayrıca bu saldırıların sadece kayıt altına alınan saldırılar olduğu, kayıt altına alınamayanlarla sayının daha fazla olabileceği açıklandı.

Almanya genelinde DİTİB'e bağlı yaklaşık 1000 cami bulunuyor.

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