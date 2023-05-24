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Dünya
AA 24.05.2023 14:04

İsrail hapishanesindeki Filistinli 15 hasta tutuklu açlık grevine başlıyor

İsrail hapishanesinde sağlık problemi yaşayan 15 Filistinli, ağır tutukluluk şartlarını protesto etmek için 3 günlük açlık grevi kararı aldı.

İsrail hapishanesindeki Filistinli 15 hasta tutuklu açlık grevine başlıyor
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Remle Hapishanesi'ne ait klinikte bulunan ve sağlık sorunları yaşayan 15 tutuklunun 25 Mayıs'tan itibaren 3 gün süreyle açlık grevine girme kararı aldığı belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki hasta sayısının arttığı, tutukluların tıbbi ihmale maruz kaldığı ve temel ihtiyaçlarının giderilmesinin geciktirildiği ifade edilen açıklamada, hak ihlallerine uğrayan hasta tutuklulara destek verilmesi, durumlarının iyileştirilmesi ve serbest bırakılmaları için çalışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca açlık grevinin hasta tutuklular için "karar vermesi en zor adım" olduğu vurgulandı.

Filistinli hasta tutuklular ve İsrail'in "tıbbi ihmal" uygulaması

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonunun verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta olmak üzere 4 bin 900 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı başlattığı açlık grevinin 87. gününde 2 Mayıs'ta cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tıbbi ihmal uygulaması yeniden gündeme gelmişti.

Başta kanser hastası Velid Dakka ve Asıf er-Rufai olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklular, ihtiyaç duydukları tedavinin geciktirilmemesi ve tıbbi takiplerinin yoğunlaştırılması talebinde bulunuyor.

Öğün sayısının artırılmasını isteyen hasta tutuklular, sağlık durumlarına uygun yemek verilmesini talep ediyor.

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