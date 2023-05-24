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Dünya
AA 24.05.2023 13:29

AB mahkemesi, İtalya'nın havacılığa verdiği yardımı iptal etti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, COVID-19 salgını sırasında İtalya'nın ülkedeki hava yolu firmasına verdiği 130 milyon avroluk yardım paketine AB Komisyonu'nun onay kararını iptal etti.

AB mahkemesi, İtalya'nın havacılığa verdiği yardımı iptal etti
[Fotograf: Reuters]

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Ryanair'ın AB Komisyonu'na karşı İtalya'da havacılık şirketine verilen destek nedeniyle açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, salgında İtalyan hava yollarına sağlanan 130 milyon avroluk kamu desteği içeren paketin AB Komisyonu tarafından onaylanmasının iptaline hükmetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyon'un, COVID-19 salgını bağlamında İtalya tarafından İtalyan hava yollarına ödenen sübvansiyonlardan oluşan yardım tedbirini onaylama kararını iptal etti." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun söz konusu önlemin AB yasalarına aykırı olmadığı yönündeki tespitinin gerekçelerini açıklayamadığına karar verdi.

AB Komisyonu, 2020 yılında İtalya'nın mali sıkıntı yaşayan hava yollarına 130 milyon avroluk kamu yardımını onaylamıştı. Ryanair, söz konusu yardımın adil olmadığını iddia etmiş ve buna karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Karar Adalet Divanı'na gidebilir

Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Genel Mahkemesi, bu ay başında da benzer biçimde, COVID-19 salgını sırasında Almanya'nın hava yolu firması Lufthansa'ya verdiği 6 milyar avroluk kamu yardımına onay kararını iptal etmişti

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