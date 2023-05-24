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Dünya
AA 24.05.2023 13:22

AB mahkemesinden Meta aleyhine karar

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, AB Komisyonu'nun rekabet soruşturmaları için Meta'dan önemli miktarda veri talep etmesinin meşru olduğuna hükmetti.

AB mahkemesinden Meta aleyhine karar
[Fotograf: Reuters]

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın veri talepleri nedeniyle AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Meta'nın arama terimleriyle tespit edilen belgelerin ifşa edilmesini isteyen AB Komisyonu talebine karşı açtığı davayı reddetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Meta platformunun, arama terimleriyle tanımlanan belgelerin sağlanması talebinin gerekli olanın ötesine geçtiğini veya sanal bir veri odası oluşturmanın hassas kişisel verilerin yeterince korunmasını sağlamadığını başarılı bir şekilde kanıtlayamadığı kanaatindedir." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu, Meta'dan Facebook veri ve Marketplace ile ilgili soruşturmaları kapsamında ciddi miktarda veri ve bilgi talep etmişti. Bu durumu eleştiren Meta, verileri vermemek için AB Komisyonu'na karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

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