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Dünya
AA 24.05.2023 13:15

Rusya: Suriye'de ABD'nin Tanf üssünde Rusya'da terör eylemleri için militan eğitiliyor

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, "ABD'nin Suriye'deki Tanf askeri üssünde, Rusya'da sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek için terör örgütü DEAŞ'ın militanlarına eğitim verildiğini" söyledi.

Rusya: Suriye'de ABD'nin Tanf üssünde Rusya'da terör eylemleri için militan eğitiliyor
[Fotograf: Reuters]

Narışkin, Moskova bölgesinde düzenlenen güvenlik konusunda uluslararası toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'deki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve NATO ülkelerinin 2011'de Suriye'deki teröristleri ve ayrılıkçı grupları aktif olarak desteklediğini belirten Narışkin, "Bizim bilgilerimize göre, Suriye, Ürdün ve Irak sınırında bulunan Tanf Amerikan askeri üssü, sadece Suriye topraklarında değil, şimdi de Rusya'nın bölgelerinde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere DEAŞ militanlarının eğitimi için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

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