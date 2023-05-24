Rusya: Suriye'de ABD'nin Tanf üssünde Rusya'da terör eylemleri için militan eğitiliyor

Narışkin, Moskova bölgesinde düzenlenen güvenlik konusunda uluslararası toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'deki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve NATO ülkelerinin 2011'de Suriye'deki teröristleri ve ayrılıkçı grupları aktif olarak desteklediğini belirten Narışkin, "Bizim bilgilerimize göre, Suriye, Ürdün ve Irak sınırında bulunan Tanf Amerikan askeri üssü, sadece Suriye topraklarında değil, şimdi de Rusya'nın bölgelerinde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere DEAŞ militanlarının eğitimi için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.