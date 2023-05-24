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Dünya
AA 24.05.2023 13:18

Fed, piyasa duyarlılığını Twitter'dan takip edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Twitter verilerinde Doğal Dil İşleme yöntemini kullanarak yeni bir kredi ve finansal piyasa duyarlılığı ölçüsü oluşturdu.

Fed, piyasa duyarlılığını Twitter'dan takip edecek
[Fotograf: AA]

Fed'in konuya ilişkin hazırladığı raporunda Twitter Finansal Duyarlılık Endeksi'nin (TFSI) şirket tahvil marjları, diğer fiyat ve ankete dayalı finansal durum ölçütleriyle yüksek oranda ilişkili bulunduğu kaydedildi.

Bir gecedeki Twitter finansal duyarlılığının ertesi günkü piyasa getirilerini tahmin etmeye yardımcı olduğunun tespit edildiği belirtilen raporda, "Bunun da ötesinde, endeksin ABD para politikasındaki değişiklikleri tahmin etmeye yardımcı olan bilgiler içerdiğini gösteriyoruz.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamasından önceki gün Twitter finansal duyarlılığındaki bozulma, kısıtlayıcı para politikası şoklarının boyutunu tahmin ediyor. Para politikasının beklenmedik şekilde sıkılaştırılmasına yanıt olarak da finansal duyarlılığın kötüleştiğini belgeliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, bu kapsamda Twitter verilerinde Doğal Dil İşleme yönetimi kullanılarak gerçek zamanlı bir finansal duyarlılık endeksi oluşturulduğu kaydedilerek, Fed ile ilgili twitlerin FOMC günlerinde finansal duyarlılık açısından baskın bir rol oynadığı aktarıldı.

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