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Dünya
TRT Haber 24.05.2023 13:50

Almanya'da yaşayan Türk ailenin bahçesine gök taşı düştü

Almanya’nın Elmshorn kentinde yaşayan Türk ailenin bahçesine 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen gök taşı düştü. Aileye, gök taşını satması için teklifler geliyor.

Almanya'da yaşayan Türk ailenin bahçesine gök taşı düştü
[Fotoğraf: Bild]

Almanya’nın Elmshorn kentinde yaşayan Mahmut Şahin’in evinin bahçesine 25 Nisan’da gök taşı düştü.

İlk başta ne olduğunu anlamayan aile, itfaiye çağırdı.

Hentbol topu büyüklüğündeki gök taşına manyetik test yapıldı.

3 kilo 700 gram ağırlığındaki gök taşının yaklaşık 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın her yerinden gök taşı toplayıcıları Şahin ailesine gök taşını satması için tekliflerde bulunuyor.

Almanya ve ABD’den yapılan teklifler 200 bin euroya, yani 4 milyon Türk Lirasına kadar çıktı.

Mahmut Şahin, gök taşının bir süreliğine de olsa çeşitli müzelerde sergilenmesini istiyor.

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