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Dünya
AA 24.05.2023 15:18

Letonya ve Estonya'dan Rusya konusunda "uluslararası adalet" çağrısı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar nedeniyle uluslararası adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Letonya ve Estonya'dan Rusya konusunda "uluslararası adalet" çağrısı

Rinkevics, çalışma ziyareti için Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Tsahkna ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen bakanlar, ikili ilişkiler, uluslararası örgütlerde işbirliği, bölgedeki güvenlik durumu ve Ukrayna'ya destek konularını ele aldıklarını açıkladı.

Rinkevics ve Tsahkna, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar nedeniyle uluslararası adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Tsahkna, Baltık ülkeleri olarak Rusya konusunda "histerik" olarak nitelendirildiklerine dikkati çekerek, "Ancak ne yazık ki haklı çıktık ve şimdi mesajımızın daha güçlü olduğunu ve daha ciddiye alındığını düşünüyorum." dedi.

Ukrayna'nın NATO hedefleriyle ilgili Tsahkna, "Ukraynalılara öngörülebilir gelecekte üye olmaları için net bir mesaj verilmesinin" önemli olduğunu belirtti.

Bölgesel işbirliğinin önemine değinen Rinkevics, şunları kaydetti:

"Dayanıklılığımızı güçlendirmek için özellikle İskandinav ülkeleri ve Baltık Devletleri düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şu anda Baltık Devletleri'nin yaklaşan NATO zirvesi öncesinde stratejik koordinasyonlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Letonya ve Estonya arasındaki ikili savunma işbirliği ve NATO içindeki işbirliği verimli olmuş ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı desteklemiştir."

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