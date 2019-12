Dünyanın en zengin sekizinci iş adamı ve New York'un 108. belediye başkanı Michael Bloomberg, Demokrat Parti'nin 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı oldu.

ABD merkezli The Intercept, Bloomberg'in seçim kapmanyası ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Bloomberg, potansiyel seçmenlere arama yapması için 2 farklı devlet hapishanedeki işçileri kullandı.

Michael Bloomberg ise iddiaların doğru olduğunu kabul ederek, söz konusu durumdan haberi olmadığını, kampanyasını yürüten şirket ile ilişkisini sona erdirdiğini açıkladı.

Bloomberg sözcüsü Julie Wood da The Intercept'e yaptığı açıklamada “Bunu bilmiyorduk ve eğer bilseydik asla izin veremezdik” dedi.

The Intercept, sözleşme yapılan şirketin New Jersey merkezli çağrı merkezi ProCom olduğunu, New Jersey ve Oklahoma merkezli çalıştığını duyurdu.

Demokrat Parti'nin öne çıkan ismi Biden

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den Bloomberg dışında 17 aday adayı daha yarışıyor.

Yapılan anketlere göre, şu anda Barack Obama dönemi ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Biden'ı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

Kaynak: Independent