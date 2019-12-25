Dünya
Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem25 Aralık 2019 Çarşamba 08:51 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 08:54
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Kanada Deprem Merkezi, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğunu açıkladı.
Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.
Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.
Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kanada deprem vancouver British Columbia