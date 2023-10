Blinken İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tomorrow, I will leave for Israel to engage with our Israeli partners directly about the situation on the ground and to discuss ways we can continue to support them in the fight against these terrorist attacks. Our support for Israel remains unwavering.