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Dünya
AA 11.10.2023 00:25

Almanya İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail'deki Alman vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

Almanya İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
[Fotoğraf: Getty]

Spiegel'in haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığının talimatıyla, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın perşembe ve cuma günleri tahliye amaçlı İsrail'e 4 uçuş gerçekleştireceği ifade edildi.

Bakanlığın, İsrail'den ayrılmak isteyen Alman vatandaşları için günün her saati ulaşılabilen özel telefon hattı oluşturduğu kaydedildi.

Ülkelerine dönmek isteyen Alman vatandaşlarının mutlaka "kriz önlem listesinde" kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Lufthansa, İsrail uçuşlarını cumartesi gününe kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Avusturya ve İspanya'nın vatandaşlarını İsrail'den askeri uçaklarla getireceklerini açıklamalarının ardından, Alman hükümetinin kriz yönetimi muhalefet tarafından eleştirilmişti.

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