İsrail: İsrail güçleri Aşkelon'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Aşkelon kentinde Filistinli direnişçilerle çatışmalar çıktığını ve İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki Aşkelon'un sanayi bölgesinde bir grup silahlı Filistinli ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

Açıklamada, helikopter ve insansız hava aracı destekli İsrail askerlerinin, çatışmalarda 3 Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

Olay sırasında bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin de bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu dün Gazze’ye sıfır noktadaki sahil beldesi Zikim’de de bir saldırıyı bertaraf ettiğini bildirmiş, saldırı hazırlığındaki silahlı 4 kişiyi öldürdüğünü aktarmıştı.

İsrail ordusu önceki gün, Gazze Şeridi yakınında güvenlik gerekçesiyle boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.