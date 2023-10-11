Az Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 00:00

Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını Hamas üstlendi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını üstlendi.

Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını Hamas üstlendi
[Fotograf: Reuters]

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalin çöküşünü ve halkımızın özgürlük hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra Mescid-i Aksa'nın kurtarılması, Kudüs'ün geri alınması, esirlerimizin serbest kalması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılmasına kadar direnişimiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru en az 15 roket fırlatıldığını, bunlardan 4’ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, 10'unun ise açık alanlara düştüğünü belirtmişti. İsrail, roket atışlarına karşılık Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de İsrail-Lübnan sınırında olabilecek "tehlikeli durumlara" karşı sükuneti sağlamak için iki ülkenin yetkilileriyle iletişim halinde olunduğunu bildirmişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 1200'ü geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:19
TBMM'de 'İsrail-Filistin' görüşmesi
01:19
Isparta'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda 7 gözaltı
00:47
Blinken İsrail'e gidiyor
00:37
ABD İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini artırdı
01:00
Şanlıurfa'da ev yangını: 5 kişi hastanelik oldu
00:27
Almanya İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
İstanbul'da akşam
İstanbul'da akşam
FOTO FOKUS
TRT Haber Aşkelon'da
TRT Haber Aşkelon'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ