İskoçya Başbakanı'ndan çağrı: Gazze'ye insani yardım koridoru oluşturulmalı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye hitaben yazdığı mektupta, Gazze'de sivillerin tahliyesine imkan tanıyacak insani yardım koridoru oluşturulmasına yönelik çağrıda bulunmasını talep etti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in yakın dostu ve müttefiki olarak, İngiliz hükümetinden, İsrail hükümetine masum sivillerin korunmasını sağlaması ve sivillerin Refah Sınır Kapısı'ndan güvenli geçişine izin vermek üzere derhal ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunmasını rica ediyorum. Ayrıca, Gazze'de kapana kısılmış, çaresiz ve dışarı çıkamayan sivillere gıda, yakıt, su ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların ulaştırılabilmesi için Gazze'ye bir insani yardım koridoru açmalıdır."

İskoçya Başbakanı'nın Filistinli eşinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı

Yusuf, dün yaptığı açıklamada, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını duyurmuştu.

Başbakan Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgedeki gelişmelerin ardından mahsur kaldıklarını aktarmıştı.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini, ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini de sözlerine eklemişti. ​​​​​​​​​​​​​​

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.