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Dünya
AA 10.10.2023 22:38

AB yasa dışı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi

Avrupa Birliği Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini duyurdu.

AB yasa dışı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi.

Gönderdiği mektubu X platformundan paylaşan Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtti.

Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının (DSA) içerikler hakkında kesin yükümlülükler getirdiğini hatırlatarak, bunlar arasında ilgili makamlardan gelen uyarılar sonucunda bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktardı.

Ayrıca X platformunda yalan ve manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dair bildirimler yapıldığını kaydeden Breton, bunlar arasında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisi bulunmayan, eski ve hatta bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade etti.

Breton, bu nedenle X platformunun gereken tedbirleri alması ve ekibine bunun hakkında bilgi sağlanmasını, X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını, taleplere hızla karşılık verilmesini istedi.

Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

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