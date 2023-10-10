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Dünya
AA 10.10.2023 23:45

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 1200'ü geçti

İsrail basınına göre abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü aştı.

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 1200'ü geçti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının güncel verilere göre 1200'den fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, saldırılar sırasında Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin sayısının da 200'den fazla olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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