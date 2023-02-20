Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın emnsuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye'ye F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteğinin sürüyor. Başkan Biden'ın dediği gibi, Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli" dedi.

Blinken İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili de "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO ülkesinin terörü desteklemesi doğru değil" dedi.

