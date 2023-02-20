Blinken: F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteği sürüyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteğinin sürdüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın emnsuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye'ye F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteğinin sürüyor. Başkan Biden'ın dediği gibi, Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli" dedi.
Blinken İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili de "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO ülkesinin terörü desteklemesi doğru değil" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD halkı burada, sizi desteklemek için yanınızdadır. Her zaman hazırdır. Ne yapmak gerekiyorsa yeniden inşa çalışmalarında yanınızdayız.https://t.co/lPExolW3t9 pic.twitter.com/CTtNTUDEOz— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2023
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