Ugandalı Müslüman öğrencilerden Salim Mubekete, AA muhabirine, Türk halkıyla dayanışmanın göstergesi olarak yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Mubekete, Uganda'daki bazı okullarda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 10 bin dolar topladıklarını belirterek, "Türkiye'deki kardeşlerimizin başına gelenler ve birçok insanın hayatını kaybetmesi bizi üzdü." dedi.

Türkiye'nin kendilerine birçok kez yardımda bulunduğunu hatırlatan Mubekete, şimdi de kendilerinin yardımda bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bulyanku İlkokulu Müdürü Jamil Wamba da birçok öğrencinin depremzedeler için bağışta bulunduğunu ve bunun takdir edilesi bir durum olduğunu kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dua edildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ve Uganda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.