Bulgaristan'ın Ulusal Soruşturma Servisi Başkanı ve Başsavcı Yardımcısı Borislav Safarov, "Kurbanlar yavaş ve acı verici bir şekilde öldü Sürücü, aracı durdurmak için tekrarlanan istekleri görmezden geldi" dedi.

Sürücü ve bir arkadaşı, ölümleri fark etmesi üzerine kamyonu terk etti.

Safarov, "Bu dava son derece duyarsız bir davranışı gösteriyor ve göçmenlerin ölü ya da diri olmalarına bakılmaksızın yalnızca bir yerden bir yere nakledilmesi gereken mallar olarak görüldüğünü gösteriyor" dedi.

Kamyon, termal görüntüleme teknolojisinden kaçınmak için ahşap kalasların altına gizlenmiş ve folyo ile kaplanmıştı.

Sırbistan üzerinden gelen toplam 52 Afgan göçmeni taşıyordu.

Hayatta kalan göçmenler cuma günü yerel hastanelere nakledildi ve hepsinin durumunun stabil olduğu açıklandı.

Sofya Savcılığından bir sözcüye göre, aralarında bir insan kaçakçılığı örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu altı Bulgar yetkili gözaltına alındı.

Kaçakçılık grubunun üyeleri, kasten adam öldürme, organize suça katılma ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere mahkumiyet durumunda 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.